Era a passeggio nella sua città d’origine, in borghese e senz’arma.

Tuttavia quando ha sentito le urla della vittima non ha esitato a intervenire, sventando la rapina e catturando il malvivente.

Coraggio e senso del dovere sono virtù di Carlo Rosito, carabiniere di 27 anni originario di Trani in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Subiaco.

Per questo questa mattina, venerdì 10 ottobre, il militare dell’Arma è stato ricevuto dal Sindaco Felice Rapone insieme al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Subiaco, il luogotenente Rosario Cascio.

Il fatto è avvenuto sabato scorso 4 ottobre a Trani, dove il carabiniere Carlo Rosito era tornato per motivi personali.

Poco dopo le 19 un giovane di Bisceglie è entrato in una sartoria di via Giovanni Bovio impugnando quella che si è poi rivelata una pistola giocattolo e si è impossessato di un sacchetto contenente denaro, fuggendo a piedi.

Le urla dei proprietari hanno attirato l’attenzione del 27enne militare che non ha esitato a inseguire il bandito, bloccato in via Marsala, nei pressi dell’ex ospedale pediatrico, grazie al supporto di due agenti della Polizia Locale.

La refurtiva è stata interamente recuperata.

“Con straordinario sangue freddo, lucidità e un alto senso del dovere, Rosito ha messo a repentaglio la propria incolumità per proteggere i cittadini e garantire la legalità, dimostrando ancora una volta cosa significhi indossare la divisa e rafforzando, attraverso il suo esempio, il legame di fiducia tra Istituzioni e cittadini”, ha detto il Sindaco Felice Rapone.

“Il saluto del Sindaco di oggi – ha aggiunto Felice Rapone – allora vuole essere un gesto di sentito ringraziamento per l’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine, volto a garantire l’incolumità della nostra comunità di Subiaco”.