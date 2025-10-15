GUIDONIA – Invasione di topi in tutto l’Istituto “Don Milani”: sos della preside al Comune

I topi continuano ad invadere le scuole a Guidonia Montecelio.

L’ultima emergenza è stata segnalata nella serata di ieri, martedì 14 ottobre, in un comunicato stampa del Consigliere Comunale del Partito Democratico Emanuele Di Silvio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A dire dell’amministratore pubblico, i roditori sarebbero stati avvistati nella sede centrale dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Guidonia Centro.

Per questo già nei giorni scorsi la professoressa Felicia Savino, da settembre 2024 dirigente scolastica, aveva richiesto al Comune di Guidonia Montecelio un sopralluogo nel plesso di via Marco Aurelio.

Nella giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre la preside ha lanciato un nuovo sos all’Ufficio Ambiente comunale segnalando la presenza di topi e richiedendo un sopralluogo anche nei plessi di via Fabio Massimo, via degli Spagnoli e via Colleferro.