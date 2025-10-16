Ammonta a 164.700 euro la bonifica di rifiuti, materiale combusto ed amianto nell’ex campo rom abusivo dell’Albuccione di Guidonia.

Lo stabilisce la determina numero 120 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata mercoledì 8 ottobre dalla dirigente comunale del Settore Ambiente Bernardina Colasanti.

Col provvedimento viene disposta la liquidazione della fattura emessa il 25 luglio scorso dalla “InterEco Servizi Srl” di Pomezia, Società specializzata alla quale il 27 dicembre 2024 era stato assegnato l’appalto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Tra il 15 gennaio e il 18 febbraio “InterEco Servizi Srl” ha svolto le operazioni di bonifica sui terreni tra via dell’Albuccione, la fascia di rispetto Acea (corridoio dell’acquedotto Acqua Marcia), la centrale elettrica Acea e via Tiburtina, ossia nell’area in cui il 12 agosto 2024 si sviluppò un vasto incendio che distrusse parte delle baracche e dei manufatti presenti, provocando anche la combustione dei rifiuti accumulati dai rom occupanti.

Dopo il rogo, nell’area furono rilevati numerosi cumuli di rifiuti derivanti sia dalla combustione che dalla demolizione di baracche non bruciate, oltre a rifiuti urbani indifferenziati e non identificati accumulati dagli abitanti ma non inceneriti.

Presenti anche manufatti e frammenti contenenti amianto.

Vale la pena ricordare che l’accampamento abusivo dell’Albuccione è stato sgomberato per l’80 per cento all’alba dello scorso 19 dicembre 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).