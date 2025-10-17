Blitz antiprostituzione, Daspo Urbano e 100 euro di multa per 13 “lucciole”

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nei giorni scorsi hanno intensificato i controlli sul territorio, effettuando mirati servizi antidegrado, finalizzati alla prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa e a scoraggiare il fenomeno della prostituzione di uomini e donne, nella zona dell’Eur.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, in via Dodecaneso, via del Pinguino e viale Murri, i militari hanno identificato e sanzionato in via amministrativa 13 persone che si prostituivano, contestando a loro carico l’art. 9 del D.L. n. 14/2017 (Daspo Urbano), in quanto avrebbero limitato la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture stradali, in violazione dei divieti di stazionamento e occupazione del suolo pubblico, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro.

Successivamente 6 giovani sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati sanzionati 5 automobilisti per delle violazioni al codice della strada, mentre un 28enne di Roma è stato denunciato in stato di libertà perché sorpreso alla guida di un’autovettura mentre consumava una sigaretta artigianale con all’interno della marijuana, in palese stato di alterazione psicofisico e si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico.

Complessivamente sono state identificare 210 persone e controllati 77 veicoli.