TIVOLI – L’autore e regista Vincent Navarra presenta “Le storie del vento”

Cultura, Tiburno Quotidiano / 20 Ottobre 2025

Quattro corti teatrali per raccontare la quotidianità, tra poesia, ironia e memoria

“Le storie del vento”, la nuova pubblicazione dell’autore e regista Vincent Navarra, una raccolta di quattro corti teatrali che gettano uno sguardo lucido e profondo sulla quotidianità, raccontata con delicatezza, ironia e consapevolezza.

L’evento si terrà il Giovedì 23 Ottobre presso La Casa delle Culture e dell’Arte a Tivoli.

L’autore dialogherà con Annalisa Biagioli, Alessandro De Luigi ed Elena Petterlini. Le letture di alcuni testi sono a cura di Francesca Tangari.

“Le storie del vento”, Estero Editore, non è solo un titolo evocativo, ma anche una chiave di lettura dell’intera raccolta: il vento come simbolo di cambiamento, memoria, movimento e possibilità.

Quattro brevi opere teatrali che si distinguono per intensità emotiva e forza narrativa, capaci di parlare a un pubblico trasversale.

LEGGI ANCHE  GUIDONIA - La cucina del bar trasformata in centrale dello spaccio: arrestata la titolare

Quei giorni” racconta dei momenti di isolamento vissuti durante la pandemia, in bilico tra profondità e ironia, in cui si riscoprono le fragilità e la forza del quotidiano.

“Adagio, Allegro, Vivace con brio” è un inno alla rinascita, alla ripresa dopo una crisi, personale o relazionale. Con leggerezza e ritmo musicale, l’autore affronta il tema delle seconde possibilità.

“Torre, Pedone e Buffone”, una riflessione intensa e drammatica sulla guerra. Partendo dal “Caso di Sciacca” del 1529, il testo crea un parallelo con i conflitti contemporanei, ricordandoci come la storia, purtroppo, spesso si ripeta.

“Due occhi verdi” possiamo definirlo un“cortissimo” poetico e delicato, che esplora il desiderio di libertà attraverso uno sguardo intenso. Un piccolo quadro teatrale, dal forte impatto emotivo.

LEGGI ANCHE  ROMA EST - Esplosione in un'area di servizio, paura in via Prenestina

Con questo nuovo libro, Vincent Navarra conferma la sua capacità di scrittura teatrale essenziale e vibrante, capace di toccare temi universali con una voce autentica e riconoscibile.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 