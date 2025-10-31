FIANO ROMANO - Scende dall’auto sulla A1: travolto e ucciso da un tir

Tragico incidente stradale all’alba di oggi, venerdì 31 ottobre, sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Orte e Fiano Romano, dove un uomo di 30 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante.

Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento l’uomo sarebbe sceso dalla propria vettura quando è sopraggiunto il tir che lo ha investito in pieno, uccidendolo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Sottosezione Polstrada Roma Nord e della Sottosezione Polstrada Orvieto. Il tratto dell’autostrada A1 in direzione sud è stato chiuso all’altezza di Orte con pesanti ripercussioni sul traffico.

Nel caos successivo si è verificato anche un tamponamento a catena tra quattro tir, uno dei quali completamente distrutto.

Uno degli autisti è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.