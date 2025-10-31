GUIDONIA – Il design italiano conquista Madrid: premio straordinario alle sculture in travertino

Il design italiano conquista la scena internazionale.

L’azienda Kleos Design si è aggiudicata il riconoscimento internazionale “Premio Straordinario – El arte eterno de la piedra” agli Architecture Madrid Awards (AMA) 2025 per la collezione Kokeshi, ideata dalla direttrice creativa Elisabetta Di Maddalena, nota imprenditrice nel settore del travertino a Guidonia Montecelio, che ha ritirato il premio lo scorso 30 ottobre presso il Teatro Magno di Madrid.

Sopra e sotto, alcune immagini della collezione Kokeshi dell’azienda Kleos Design

La collezione Kokeshi è composta da dieci sculture in travertino romano di diverse forme e sfumature ispirate alla tradizione giapponese, una creazione artistica che unisce la tradizione italiana e il design contemporaneo.

Elisabetta Di Maddalena, direttrice creativa della collezione Kokeshi

“Questo riconoscimento – ha sottolineato Elisabetta Di Maddalena, subito dopo aver ricevuto il premio a Madrid – evidenzia il nostro impegno nel trasformare il travertino romano in un simbolo senza tempo. Le bambole in pietra emanano un’aura onirica, ognuna di loro ha un nome e una forma distintiva in grado di unire eleganza e semplicità. La nostra arte è minimale con richiami orientali e la materia si trasforma in sogno, evocando percorsi meditativi e di introspezione”.

Per Elisabetta Di Maddalena il travertino romano “è un materiale molto versatile. In un laboratorio dedicato alle creazioni di Kleos Stone Design – ha spiegato infine – i blocchi di pietra vengono selezionati con cura e trasformati in oggetti di design che fondono culture diverse e offrono una nuova prospettiva sul mondo dell’arte”.

Kleos Design è un’azienda tutta al femminile guidata da Elettra Lippiello che ha espresso molta soddisfazione per il premio ricevuto a Madrid raccontando che il brand “si sta sviluppando ed evolvendo molto rapidamente, imponendosi sempre di più sulla scena internazionale dell’arte e del design”.