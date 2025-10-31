TIVOLI – Tutti al “Mercatino Vintage” di Young Caritas

In molti si sono fermati incuriositi dai colori e dagli oggetti esposti sugli stand. Tutti sono rimasti affascinati dal clima di accoglienza e collaborazione che si respirava.

E’ stato un successo il “Mercatino Vintage”, l’iniziativa di beneficenza tenutasi venerdì 24 e sabato 25 ottobre nella suggestiva cornice della chiesa San Vincenzo a Tivoli, organizzata da “Young Caritas Tivoli”, l’anima giovane della Caritas Diocesana tiburtina.

Vestiti usati donati da cittadini e volontari selezionati dai ragazzi di Young Caritas, accessori e libri doppi della Biblioteca Diocesana di Tivoli hanno trovato nuova vita grazie a chi ha scelto di partecipare e sostenere l’iniziativa: un modo concreto per promuovere l’economia circolare e sostenibile, dove nulla va sprecato e tutto può diventare occasione di solidarietà.

Il Mercatino Vintage non è stato solo un momento di raccolta fondi a favore delle opere, ma anche – e soprattutto – un’importante opportunità di promozione al fine di far conoscere meglio gli interventi che la Caritas effettua in favore delle persone indigenti della Diocesi.

Il ricavato, infatti, andrà tutto in beneficenza.

“Queste giornate – si legge in una nota della Caritas Diocesana – ci hanno ricordato quanto sia bello quando la comunità si unisce per uno scopo comune: aiutare gli altri, rispettare l’ambiente e costruire insieme qualcosa di buono.

Ogni capo riutilizzato e ogni libro acquistato raccontano una storia di condivisione, di impegno e di speranza.

Il Mercatino Vintage è stato così molto più di un evento: è stato un piccolo seme di cambiamento, un modo semplice e gioioso per dire che solidarietà e sostenibilità possono camminare insieme”.