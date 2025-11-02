Guidonia – Corsaro a San Benedetto: battuta la Samb per 1-0

Impresa del Guidonia Montecelio 1937 FC, che espugna San Benedetto del Tronto battendo 1-0 la Sambenedettese. I giallorossoblù salgono a 20 punti e si confermano al quinto posto, dimostrando di non temere neanche le big del girone.
Nel primo tempo, occasione clamorosa per i padroni di casa: Bernardotto si ritrova a tu per tu con il portiere ma spreca. Nella ripresa la Sambenedettese ha l’occasione di sbloccare il match su rigore, Sbaffo calcia fuori.
Il Guidonia resta compatto e ci crede. Su calcio di punizione — che costa anche il cartellino rosso al numero 4 Zini — arriva la rete decisiva di Sannipoli. Da lì in poi, la squadra tiburtina si chiude a riccio, gestisce con ordine e porta a casa tre punti pesantissimi al fischio finale.