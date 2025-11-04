MONTELIBRETTI – Inaugurato Palazzo IV Novembre, la soddisfazione del Movimento “Svolta”

In riferimento all’articolo MONTELIBRETTI – Inaugurato Palazzo IV Novembre riqualificato con 340 mila euro di fondi del Giubileo, dal Movimento “Svolta” riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi, in occasione della giornata del VI novembre, il comune di Montelibretti ha inaugurato la ristrutturazione della struttura.

Due immagini della cerimonia tenutasi stamane a Montelibretti

Il movimento politico “Svolta”, vicino al vicesindaco Giuseppe Gioia e da anni impegnato nella lotta contro l’inutilizzazione delle strutture pubbliche, ha esultato per questa importante iniziativa, augurandosi un immediato rilancio dell’edificio.

L’attuale vicesindaco di Montelibretti Giuseppe Gioia in una foto del 2009

La battaglia portata avanti da Svolta è iniziata nel 2008, portando alla luce l’inutilizzo di diverse strutture comunali, attraverso numerosi sit in di protesta e manifestazioni che hanno portato anche a denunce nei confronti del suddetto movimento.

L’attuale vicesindaco Gioia, che all’epoca guidava le manifestazioni e che da nove anni fa parte dell’amministrazione Branciani, oggi esulta insieme al suo movimento per l’importante giornata:

“dopo anni di manifestazioni, volantinaggio e proteste che hanno portato il mio movimento a difendersi anche dinanzi a sedi giudiziarie, oggi arriva una vera “svolta” per il nostro comune.

Uno storico palazzo inutilizzato e abbandonato a se stesso per decenni, oggi finalmente viene restituito alla colletti”.