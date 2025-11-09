A Sant’Angelo Romano è stata celebrata oggi, domenica 9 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, durante la quale si è reso omaggio ai Caduti di tutte le guerre.

Un momento di raccoglimento e gratitudine per chi ha donato la vita per la libertà, la pace e l’unità del nostro Paese, al quale hanno partecipato gli amministratori pubblici, gli alunni dell’istituto Comprensivo “Alberto Manzi” e i rappresentanti del Comitato genitori di Sant’ Angelo Romano.

Partito dal Palazzo comunale, il corteo ha raggiunto piazza dell’Orologio e la Pineta dove il sindaco Antonio Cornacchia ha deposto una corona in memoria del Caporale Tolomeo Peretti e le corone in memoria dei soldati e dei civili caduti.

“Che il sacrificio di ieri ci ricordi ogni giorno il valore della pace e della solidarietà – si legge in un comunicato stampa del Comune di di Sant’ Angelo Romano – Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano le autorità religiose, civili e militari, le scuole, le associazioni e tutta la cittadinanza per aver partecipato”.