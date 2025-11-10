SANT’ANGELO ROMANO – Polizia Locale, agli agenti la patente per guidare i droni da remoto

Questa mattina, lunedì 10 novembre, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, si è tenuta la cerimonia di chiusura del Primo Corso Professionalizzante di “Pilota Remoto di Droni”, realizzato nell’ambito del Bando “Polizia Locale 4.0”.
Durante l’evento il Comando della Polizia Locale del Comune di Sant’Angelo Romano ha ricevuto l’attestato di partecipazione al corso pilota da remoto di droni.
L’abilitazione è stata conseguita sia dal Responsabile del Comando di Polizia Locale, la Commissaria Coordinatrice Giulia Lucidi, che dall’Assistente di Polizia Locale Andrea Trentavizi, quest’ultimo non presente alla cerimonia per ragioni di servizio.
Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Sant’Angelo Romano Antonio Cornacchia e il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Gasbarri.