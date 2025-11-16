TIVOLI – A mezzanotte brucia la boscaglia di Monte Ripoli: l’ombra del piromane

Il vento e la siccità hanno favorito il suo espandersi, tant’è che per domarlo ci sono volute due ore di lavoro.

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri, sabato 15 novembre, nella boscaglia di Monte Ripoli, l’altura che sovrasta la città di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamma sono divampate verso le ore 23,30 lungo il costone, subito dopo l’omonimo ristorante Monte Ripoli, all’interno di un’area delimitata da recinzione e cancello e hanno rapidamente avvolto sterpaglie e macchia mediterranea.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Villa Adriana coadiuvata da 7 operatori della Protezione Civile – Gruppo Operativo Soccorso attivata dalla Sala operativa regionale su richiesta dei pompieri.

A complicare le operazioni di spegnimento hanno contribuito la siccità e il vento che ha spinto le fiamme verso la parte alta di Monte Ripoli in direzione della clinica “Medicus Hotel”, ma dopo due ore l’incendio è stato spento.

Nessuna persona o abitazione coinvolta, distrutta parte di macchia mediterranea.

Un incendio divampato nel cuore della notte nel mese di novembre: difficile non ipotizzare l’ombra del piromane.