CAVE – Ritrovata morta nel bosco, la Procura di Tivoli esclude il femminicidio

Al momento non ci sarebbero elementi per far ipotizzare che sia stata vittima di un delitto Axenia Manoli, la 31enne moldava, rinvenuta cadavere venerdì mattina 14 novembre in via di Santa Maria del Monte, nelle campagne di Cave (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sono le prime conclusioni della Procura di Tivoli che coordina le indagini sul caso dirette dai carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Palestrina e della locale stazione di Cave.

Axenia Manoli, 31enne moldava, era mamma di due bambini

Di Axenia Manoli, mamma di due bambini di 7 e 11 anni, si erano perse le tracce da giovedì mattina 13 novembre.

Dopo aver lasciato i bambini a scuola, Axenia era salita a bordo della sua Toyota Yaris nera e da quel momento di lei non si erano avute più notizie.

Il compagno aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Cave che venerdì mattina l’hanno ritrovata senza vita in una zona boschiva a ridosso del centro abitato. Il corpo era a circa 200 metri dalla sua auto chiusa a chiave.

Fin da subito sul corpo non sono stati rilevati evidenti segni di violenza.

Da circa due anni e mezzo Axenia Manoli viveva a Valmontone dopo essere stata accolta in un centro antiviolenza per aver denunciato l’ex marito per maltrattamenti.

Seguita dalle associazioni del territorio, era riuscita a costruirsi una nuova quotidianità, supportata da operatori e volontari che l’avevano aiutata nel suo percorso di rinascita.