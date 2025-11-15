CALCIO – Guidonia sconfitta contro la Vis Pesaro

Amara trasferta per il Guidonia Montecelio, che cade 2-1 al “Tonino Benelli” contro la Vis Pesaro. Una sconfitta in cui, a fare la differenza, sono proprio quegli episodi che in altre occasioni avevano sorriso ai guidoniani consegnando punti pesanti.
Il Guidonia approccia bene il match e al 29’ trova il vantaggio con Esempio, bravo a deviare una punizione di Tascone. Prima dell’intervallo, però, due episodi girano dalla parte sbagliata: prima un palo salva la Vis e ancora il Guidonia manca il 2-0 da posizione favorevole.
Nella ripresa i marchigiani ribaltano tutto. Al 52’ arriva l’1-1 di Stabile, mentre al 61’ Di Paola si invola e segna per il 2-1. Nel finale, su una delle poche fiammate offensive dei rossoblù nella ripresa, Mulè sfiora il pari ma trova un super Pozzi a negargli la rete.
Questa volta gli episodi, quelli che a volte avevano spinto il Guidonia verso la vittoria, si rivelano decisivi in senso opposto.