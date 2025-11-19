MONTECELIO – La Mostra dei Funghi compie 40 anni, un evento nel segno di Costantino Giubilei

Esattamente quarant’anni dopo la prima Mostra di micologia ed ecologia del 1985, il prossimo 29 e 30 novembre 2025 il borgo medievale di Montecelio ospiterà la trentottesima edizione della manifestazione meglio nota come “Mostra dei funghi” ideata dallo storico fotografo, Costantino Giubilei.

Quest’anno, per la seconda volta, la Mostra sarà allestita al civico di piazza San Giovanni Evangelista, presso lo storico bar “Da Richetto”, concesso gratuitamente dai proprietari, a differenza delle precedenti edizioni, quando l’evento si è svolto presso la palestra delle scuole elementari, l’ex complesso conventuale di San Michele e l’ex lavatoio comunale.

La manifestazione di quest’anno è come da tradizione ricca di appuntamenti.

Dalle ore 9 di sabato 29 novembre i “fungaroli” potranno consegnare i funghi raccolti e ricevere un omaggio per l’aiuto offerto alla manifestazione.

Durante l’intera giornata sarà possibile assistere alla catalogazione scientifica da parte di esperti.

In più dalle ore 18.30 per entrambi i giorni di festa sarà possibile degustare specialità a base di funghi, quali bruschette, tranci di pizza, supplì e fettuccine.

Domenica 30 novembre la mostra sarà aperta dalle ore 9.00 e si terminerà con la conferenza “I battiferri, funghi velenosi che si mangiano” a cura del Dottor Giancarlo Mattei presso la sede Acli, sita in via del Pozzo.

Collaborando con i commercianti di Montecelio, la mostra viene riproposta e rinnovata grazie alla centralità della location e l’offerta culinaria delle varie serate: conservando e tramandando ai posteri l’eredità di Costantino Giubilei, che con il suo lavoro pluridecennale ha diffuso l’amore per la natura, la micologia e l’ecologia nell’intero Comune di Guidonia Montecelio.

Infatti Giubilei, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato gite scolastiche per più di 600 ragazzi per ogni edizione della mostra micologica. Inoltre unendo la micologia, l’ecologia, la pittura, i lavori artistici delle scuole ha realizzato un evento eccezionale ormai divenuto una delle tradizioni moderne più longeve di Montecelio.