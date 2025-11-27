TIVOLI – Via Tiburtina sotto scacco, furto nella pizzeria appena inaugurata

La tecnica è sempre la stessa.

Con un piede di porco forzano la saracinesca e con un sasso di travertino spaccano la vetrata.

Così da almeno due settimane i ladri tengono sotto scacco le attività commerciali di Tivoli Terme.

A farne le spese è stata anche “Fermento”, la pizzeria al taglio al civico 212 di via Tiburtina, inaugurata lunedì 10 novembre.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i malviventi sono entrati in azione verso le ore 3 di mercoledì 19 novembre.

Prima hanno scardinato la serranda, quindi hanno demolito la vetrina e il bancone del locale.

Ignoto il bottino.

All’alba il primo a scoprire il furto è stato il personale dello storico “Bar Marcello” al civico 210 della via Tiburtina, a Tivoli Terme, il locale adiacente alla pizzeria “Fermento” già preso di mira nella tarda serata di martedì 30 settembre scorso e derubato del fondo cassa e di centinaia di Gratta e Vinci per un valore di circa 4.500 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il furto in pizzeria è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Tivoli Terme.

La tecnica utilizzata per rubare alla pizzeria “Fermento” è la stessa adottata in altri assalti ad attività commerciali di Bagni di Tivoli.

La serranda e la vetrata danneggiate dai ladri al minimarket

Come quello messo a segno all’alba di ieri, mercoledì 26 novembre, ai danni del mini market alimentari al civico 16 di via Cesare Augusto.

La telecamera del sistema di videosorveglianza interna al negozio gestito da un commerciante bengalese ha ripreso alle 4 del mattino un gruppo composto da due ragazzi e due ragazze che ha tentato invano di forzare la saracinesca, dopo aver spaccato la vetrata di ingresso del mini market.

“Fabietto”, lo storico barbiere con oltre vent’anni di attività al civico 204 della via Tiburtina

La vetrata del negozio è stata sfondata con un sasso di travertino

Stessa tecnica all’alba di martedì 25 novembre, quando i ladri hanno messo a segno un furto da “Fabietto Immagine”, lo storico parrucchiere con oltre vent’anni di attività al civico 204 della via Tiburtina, a Tivoli Terme, a poche centinaia di metri dal mini market preso di mira stanotte: al barbiere sono stati portati via 47 euro dal fondo cassa lasciando danni per circa 2 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra e sotto, alcune immagini del furto ai danni del Centro estetico di via Nicodemi

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre due ladri – probabilmente gli stessi – hanno colpito da “Mademoiselle”, il noto Centro estetico al civico 14 di via Marcantonio Nicodemi, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso hanno portato via il barattolo delle mance contenente 50 centesimi, oltre al pennello del fard, lo smalto e i cotton fioc.