Una nuova sfida internazionale per Lorenzo Ratemi, 26enne di Guidonia, soprannominato “The Eagle”, e meglio noto come il pugile con due lauree.

Domani sera, sabato 29 novembre, Ratemi – atleta della “Roma Est Boxing Club” – sarà il protagonista della sfida col francese Romain Bartra valevole per il titolo internazionale dei pesi Welter.

L’incontro si terrà al Palazzetto “Bruno Grandi”, nella zona di Eur Grottaperfetta, a Roma, nell’ambito di “Fight Night”, una serata organizzata dal manager Davide Buccioni, con BBT Promotion, definita dai media di settore come la rinascita del pugilato italiano.

Domani sul ring del Palazzetto “Bruno Grandi” si sfidano i migliori contro i migliori, per offrire spettacolo competitivo e permettere ai talenti nazionali di crescere fino a sfidare i vertici europei.

Nei pesi Super Leggeri il derby romano tra Plos e Giansanti, entrambi imbattuti.

Derby romano anche la sfida tra Parrini e Montoni.

Reduce dalla sensazionale vittoria per KO al 2° round in Danimarca, il nuovo campione del mondo IBF Pasquale Barile sfida Smith, mentre Stefano Del Monte, idolo di Roma e dei romanisti,

affronta Ward.

Il pluricampione italiano dilettanti Mirko Carbotti, attuale numero 4 del ranking italiano dei pesi massimi, vicino alla chance tricolore, combatte con Riascos, mentre Fabrizio Carbotti combatte contro Budera.

Il match clou della serata di domani è quello tra Lorenzo Ratemi, imbattuto in 7 match da professionista, e Romain Bartra, con un record di 7 vittorie, una sconfitta e un pareggio.

Lo scorso 11 ottobre il pugile con due lauree, allenato dai maestri Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, ha conquistato il titolo internazionale Ibe dei pesi Super Welter battendo ai punti in 8 riprese Dzhanibek Dzhalilov, ucraino residente in Belgio, ottimo pugile con oltre 30 incontri da professionista in carriera.

Un match da incorniciare che gli è valso il primo titolo da professionista conquistato davanti al suo pubblico nella Palestra comunale della sua Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Domani saranno in tanti a sostenere Lorenzo Ratemi all’Eur nell’ennesima sfida verso il titolo tricolore.