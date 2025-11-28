GUIDONIA – Furto con l’auto-ariete: cabina elettrica demolita e semaforo ko sulla Tiburtina

Sul marciapiede un groviglio di cavi elettrici scoperti, pannelli di plastica divelti e parti di carrozzeria di auto.

Il “Bar Cavallino Rosso” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Tiburtina, a Villalba di Guidonia

Sono i resti dell’assalto con un furgone ariete messo a segno all’alba di ieri, giovedì 27 novembre, ai danni del “Bar Cavallino Rosso” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Tiburtina, a Villalba di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una foto del semaforo fuori uso e della cabine elettrica demolita

La conseguenza diretta del furto fallito è la messa fuori uso dell’impianto semaforico di via Tiburtina.

A segnalarlo alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è una lettrice preoccupata del potenziale pericolo nell’attraversare la Tiburtina in un tratto rettilineo come quello compreso tra piazza della Repubblica a Villalba di Guidonia e via Consolini, area industriale di Tivoli Terme.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il furto di ieri al “Bar Cavallino Rosso” è stato messo a segno verso le ore 2,25.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso 4 uomini incappucciati a bordo di un furgone Fiat Cubo che hanno cinturato la grata di protezione della porta d’accesso al bar sul lato di via Tiburtina con delle corde per imbracature utilizzate per spostamenti di container attaccandole alla scocca del furgone.

Una mossa azzardata perché quando il conducente del Doblò ha ingranato la marcia, l’inferriata è rimasto dove stava mentre a “strapparsi” sono state le corde.

I resti della cabina elettrica del semaforo fuori uso

A quel punto, i ladri hanno lanciato il furgone in retromarcia contro la grata, senza riuscire a scassinarla, ma abbattendo la centralina elettrica dell’impianto semaforico antistante il bar.

“Chi deve intervenire per riparare il semaforo?”, si chiedono la lettrice.