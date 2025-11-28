TIVOLI – Campolimpido, 255 mila euro per il parcheggio davanti alla chiesa

Da decenni è un terreno abbandonato e utilizzato per la sosta delle auto.
Ora assumerà le sembianze di un parcheggio pubblico.
Il Comune di Tivoli si prepara alla messa in sicurezza e sistemazione dell’area sita tra via San Carlo Borromeo e via Luigi Marcotulli, davanti alla parrocchia di San Carlo Borromeo.
Lo stabilisce la determina numero 3316 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 18 novembre dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.
Con l’atto viene affidato l’appalto al Consorzio Artek di Roma, mentre ad eseguire i lavori sarà la “R. G. Costruzioni Generali Srl” di Anagni per un importo complessivo di 193.428 euro e 53 centesimi.
Le due aziende si sono aggiudicate la gara offrendo un ribasso del 7,43%, economicamente più conveniente rispetto a quello proposto dalle altre 4 ditte invitate.
L’iter per la messa in sicurezza del parcheggio pubblico di via San Carlo Borromeo era iniziato nel 2019 ed è culminato nel 2024 con l’acquisizione dell’area da parte del Comune di Tivoli.
L’iter è stato seguito dal consigliere comunale Angelo Marinelli di Campolimpido.
La Regione Lazio ha concesso un finanziamento di 255 mila euro, di cui 14.475,30 il 15 maggio scorso sono stati erogati all’Ingegner Gianluca Figlioli di Tivoli per i servizi tecnici di progettazione.
I lavori del nuovo parcheggio inizieranno al termine delle festività natalizie.