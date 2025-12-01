GUIDONIA – Sit-in animalista alla stazione ferroviaria

Si è svolto ieri, domenica 30 novembre, presso la stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio, il sit-in pacifico organizzato dall’associazione ALFA OdV per tutelare i diritti, la dignità e il benessere dei cani e dei gatti abbandonati del territorio.

A metà manifestazione sono intervenuti il sindaco Mauro Lombardo, l’incaricata al benessere animale di Guidonia, la dottoressa Laura Rossetti e l’incaricato al benessere animale di Tivoli, Antonello Livi.

“È stato un segnale molto importante vedere, al fianco degli attivisti della nostra associazione, anche i volontari di altre associazioni come Canidonia ONLUS e la partecipazione di diversi cittadini che, da anni, affrontano e con grande fatica la piaga del randagismo locale. Tutti insieme, siamo scesi in piazza!”, dichiara in un comunicato stampa Laura Clementoni, portavoce dell’associazione ALFA OdV, promotrice dell’evento.

“Ringraziamo il Sindaco e l’incaricata di Guidonia per aver scelto di presentarsi personalmente e di dialogare apertamente con associazioni, volontari e la cittadinanza – continua la Clementoni – è un gesto di rispetto che apprezziamo”.

La TARI e l’incubo delle Cave

Stando al comunicato stampa dell’associazione ALFA, il sindaco Lombardo avrebbe riconosciuto pubblicamente che la determina relativa alla TARI e agli sgravi fiscali per chi adotta un animale è stata un grave errore e ha annunciato che il provvedimento verrà definitivamente ritirato entro la fine dell’anno.

«Una politica che equipara l’adozione a uno sgravio fiscale declassa l’animale a rifiuto da smaltire e non ad essere senziente. La revoca di questa determina restituisce finalmente consapevolezza all’adozione e dignità ai cani e gatti.» ha commentato ALFA OdV.

Un passaggio cruciale è stato dedicato all’annoso problema dei cani delle Cave, una ferita aperta che da decenni caratterizza il territorio. Il sindaco ha informato che i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli stanno ultimando un progetto congiunto che prevede la sterilizzazione di tutti i cani tramite ambulanze veterinarie e cliniche mobili.

«Questa è la vera rivoluzione: tutti noi che viviamo il territorio desideriamo una soluzione per questi cani inselvatichiti e di difficile gestione. La sterilizzazione in loco è una scelta di civiltà che protegge la loro dignità e la loro vita. Ci aspettiamo che il progetto parta immediatamente, superati gli ultimi passaggi burocratici, perché il tempo è la vita di questi cani» ha aggiunto ALFA OdV.

Il trasferimento di 200 cani e le collaborazioni future

Secondo ALFA, rassicurazioni sono arrivate anche riguardo ai circa 200 cani attualmente detenuti nel canile convenzionato che la stessa amministrazione ha valutato come non idoneo.

Nel comunicato l’associazione sostiene che il sindaco avrebbe ribadito le intenzioni di trasferire gli animali presenti, in quanto quella struttura non solo non possiede i requisiti per ospitare cani pubblici, ma adotta modalità di gestione inaccettabili che l’amministrazione stessa non ritiene adeguate né rispettose degli animali e dei volontari, ai quali viene impedito il regolare accesso.

«Quei duecento cani abbandonati non sono numeri, sono vite che hanno il diritto di avere una seconda possibilità di libertà, tramite l’adozione. Essere la loro voce, dare loro visibilità è la nostra unica missione.

L’impegno dell’amministrazione di spostarli è il primo atto di giustizia che restituisce speranza a chi non ne aveva più. La vita non è negoziabile», ha concluso l’associazione ALFA OdV.

Infine, è stato annunciato che dal 2026 il comune avvierà nuove collaborazioni con le associazioni, sia per favorire le adozioni, sia per potenziare il controllo del territorio tramite le guardie zoofile.

“La nostra associazione – conclude ALFA OdV – ringrazia il sindaco Lombardo per la presenza, la disponibilità al confronto e per gli impegni assunti pubblicamente. Ora, tutta la città attende che queste promesse si traducano in azioni rapide e concrete, poiché il futuro degli animali dipende dalle azioni. Il tempo delle promesse disattese sembra essere finito!

Nel frattempo, prosegue la raccolta firme collegata all’iniziativa “I cani e i gatti di Guidonia non sono rifiuti”, che ha già superato le 1.500 adesioni e che continuerà a rappresentare un monito attivo e costante affinché le promesse si traducano in risultati rapidi e concreti”.