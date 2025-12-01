MONTEROTONDO – A Carlo Verdone il “Premio CineMancini – Artista dei Sogni”

Il CineMancini celebra uno dei protagonisti più straordinari e amati del cinema italiano: Carlo Verdone.

Il regista, venerdì 5 dicembre alle 20, sarà ospite, fuori concorso, della decima serata del Monterotondo Film Festival, dedicata ai 30 anni di “Viaggi di nozze”, film cult che ha segnato intere generazioni e che verrà riproposto sul grande schermo per l’occasione.

Il CineMancini consegnerà a Carlo Verdone il “Premio CineMancini – Artista dei Sogni”, riconoscimento alla carriera che celebra la sua capacità unica di trasformare la quotidianità in racconto cinematografico, regalando al pubblico storie, emozioni e personaggi che fanno ormai parte della memoria condivisa del nostro paese.

Verdone è un autore che ha segnato la vita sociale del nostro paese. Il suo umorismo, inconfondibile, nasce dalla capacità rara di intrecciare la comicità popolare con uno sguardo attento sulle trasformazioni della società italiana.

I suoi personaggi – fragili, contraddittori, teneri e irresistibilmente umani – hanno dato voce a quell’Italia quotidiana spesso invisibile, restituendole dignità, ironia e malinconia.

Opere come “Borotalco”, “Bianco, rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze” fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo, e continuano a raccontarci, con autenticità, chi eravamo e chi siamo diventati.

Il CineMancini ha scelto di consegnare il premio “Artista dei Sogni” a chi, con la propria carriera, ha trasformato il cinema in un luogo dei sogni. Un luogo dove le persone si ritrovano, stanno bene insieme, condividono emozioni e si immergono in storie che ci raccontano la realtà attraverso lo sguardo amplificato dei sogni. Il cinema, infatti, è insieme riflesso e possibilità: mostra ciò che siamo, ma anche ciò che possiamo immaginare.

Il Monterotondo Film Festival (MFF) è un progetto culturale del CineMancini, realizzato con il sostegno del Comune di Monterotondo e dell’ICM – Istituzione Culturale Monterotondo, sotto la direzione artistica del critico cinematografico e giornalista Franco Montini.

In questa quarta edizione, il MFF ha ospitato Leonardo Di Costanzo, Giuseppe Piccioni, Federico Cesari, Paolo Strippoli, Mario Martone, Daniele Parisi, Gianni Di Gregorio, Alessandro Aronadio, Riccardo Milani Paolo Virzì e Vincenzo Alfieri.