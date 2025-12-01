GUIDONIA – Judo, i protagonisti del Gran Premio Giovanissimi

In quattro sono saliti sul podio più alto, sei hanno raggiunto il secondo posto e altri 4 si sono classificati in terza posizione.

E’ il bilancio della partecipazione alla terza tappa del Gran Premio Giovanissimi per la “A.S.D. Judo Team Agliata Anco Marzio” di Guidonia.

Il maestro Franco Agliata con la collaboratrice e Angelica Agliata e l’atleta Gioia Finamore

La manifestazione organizzata dalla Fijlkam ieri, domenica 30 novembre, al Pala Bandinelli di Velletri ha visto i judoka guidoniani – maschi e femmine – allenati dal Tecnico Franco Agliata, con i collaboratori Angelica Agliata e Maricla Rocci, affermarsi come protagonisti sul tatami nella Classe Fanciulli (2016-2017) e Ragazzi (2014-2015) dopo aver sfidato pari età provenienti da Lazio e Abruzzo.

Tra i Fanciulli spicca la medaglia d’argento vinta da Miriam Fanizza nella categoria 36 chilogrammi.

Luigi Santi primo nei 36 chilogrammi

Gabriel Ferro primo classificato nella categoria 50 chilogrammi

Jacopo Spagna primo nei 53 chili

Alessio Possenti primo nei 53 chili

Nella categoria Ragazzi la “A.S.D. Judo Team Agliata Anco Marzio” vanta 4 medaglie d’oro con Luigi Santi nei 36 chilogrammi, Gabriel Ferro nei 50, Jacopo Spagna e Alessio Possenti nei 53 chili.

Matteo Casini secondo nei 40 kg

Tra i maschi secondo posto per Matteo Casini (40 kg), Mario Lucarelli (46 kg) e Samuel Ninu (56 kg).

Tra le femmine secondo posto per Gaia di Mario (42 kg) e Margherita Di Reda (60 kg).

Simone Imperiale terzo nei + 60 chili

Sempre nella categoria Ragazzi, tra i maschi medaglia di bronzo per Edoardo Aspromonte nei 28 chilogrammi, Roberto Bartolucci nei 60 chili e Simone Imperiale oltre i 60 chili.

Tra le femmine, terzo podio per Gioia Finamore nei 56 chilogrammi.