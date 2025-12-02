TIVOLI – Nubifragio notturno, strada invasa dal fango: residenti intrappolati

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 2 Dicembre 2025

Gli scavi dell’Enel sono stati ricoperti con la terra

E’ notoriamente una strada da Camel Trophy, fatta di buche e avvallamenti.

Un camion intrappolato in via dei Larici agli Arci, periferia di Tivoli

Ma stamane, martedì 2 dicembre, gli abitanti di via dei Larici agli Arci, quartiere alla periferia di Tivoli, si sono risvegliati con la strada completamente invasa e ricoperta di fango.

Gli scavi Enel per la posa dei cavi elettrici 

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la pioggia abbattutasi tra ieri sera e stamattina ha trascinato via la terra con la quale sono stati chiusi gli scavi di recente realizzazione per la posa dei cavi elettrici da parte di Enel.

Vale la pena evidenziare che nella scorsa primavera era stata convocata in via dei Larici una Commissione consiliare Ambiente, Viabilità e Traffico per prendere atto della situazione.

