GUIDONIA – Ex cava di Colle Largo, FdI: “Vicenda gestita male in passato, la affronteremo”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Luigi D’Antonio è il nuovo proprietario dell’ex cava di Colle Largo, da Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“E’ necessario andare oltre la mera polemica alla quale ci hanno abituato le opposizioni in questa legislatura.

L’interesse della vicenda di Colle Largo è dell’intera cittadinanza e dell’intero consiglio comunale, non delle sole minoranze, quale che esse siano, perché sinceramente si confonde l’azione politica del Partito Democratico e quella di Forza Italia, per dire.

Al sindaco Lombardo dico che i manifesti di dubbio gusto contro di lui apparsi in questi giorni colpiscono anche me: sappiano tutti che Fratelli d’Italia non accetterà mai queste illazioni.

Quando viene accusato di qualcosa il nostro primo cittadino, vengo accusato anche io: se una vicenda viene da lontano, e la storia dell’ex cava di Colle Largo evidentemente non è stata affrontata nei giusti modi da quelli che ci hanno preceduto, è complicato venirne a capo.

Ma certamente la dobbiamo affrontare e lo faremo, sempre nell’interesse della nostra città e certamente senza mai fare questa propaganda spicciola alla quale stiamo assistendo in questi giorni”.