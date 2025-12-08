CASTEL MADAMA – Poesia in dialetto, Cristina Borro Marabitti trionfa al Premio Città di Pomezia

Cristina Borro Marabitti conquista il primo premio nella sezione “Poesia in vernacolo” alla XXXIV edizione del Premio letterario internazionale e pubblico Città di Pomezia.

Un momento della premiazione di Cristina Borro Marabitti

Sabato 6 dicembre 2025 all’autrice originaria di Tivoli e residente a Castel Madama è stato conferito il riconoscimento dal Sindaco Veronica Felici e dal Presidente della Giuria Massimiliano Pecora per l’opera “Giovanna Cattanei Vannozza”, già pluripremiata in numerosi concorsi internazionali.

La premiazione segna un momento storico per l’autrice: la sua biografia sarà ufficialmente inserita nella sezione dedicata alle voci poetiche dell’enciclopedia Wikipedia, consacrandola tra le figure della letteratura contemporanea.

A rendere ancora più straordinario questo successo è il contesto in cui avviene: pochi giorni prima, Cristina Borro Marabitti ha ricevuto il titolo di Ambasciatrice mondiale della cultura solferiniana, ulteriore conferma del suo ruolo di riferimento nel panorama culturale internazionale.

“Vannozza” è un’opera che attraversa il tempo e lo spazio, portando la voce della celebre amante di Papa Alessandro VI direttamente nel cuore del lettore.

Sopra e sotto, la poetessa Cristina Borro Marabitti e l’attrice Emanuela Colasanti

A dare corpo e anima al personaggio è l’attrice Emanuela Colasanti, interprete ufficiale dell’opera, che con la sua presenza scenica e la sua voce intensa recita il testo trasformando ogni esecuzione in un’esperienza teatrale e viscerale.

La sinergia tra autrice e interprete ha contribuito a rendere “Vannozza” un’opera viva, capace di emozionare e far riflettere.

La giuria del premio, composta da figure di spicco come Fiorenza Castaldi, Mauro Di Giorgio, Cristina Marchesan, Manuela Mazzola, Piergiorgio Mori e Davide Persico, ha espresso unanime apprezzamento per l’opera.

Particolarmente significativa la recensione del critico d’arte Franco Campegiani, che ha sottolineato la profondità storica e la delicatezza umana del testo, lodando la capacità dell’autrice di restituire dignità e complessità a una figura spesso fraintesa.

Con questo nuovo traguardo, “Vannozza” si conferma come simbolo di riscatto femminile e di memoria storica, un ponte tra il passato e il presente che continua a ricevere riconoscimenti e ad affascinare giurie e pubblico.

La presenza della biografia dell’autrice su Wikipedia non è solo un tributo, ma un atto di giustizia poetica.