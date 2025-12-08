GUIDONIA – Il concerto gospel in chiesa è un successo

E’ stato un successo il concerto Gospel eseguito ieri sera, domenica 7 dicembre, nella chiesa della Beata Vergine di Loreto dal coro “Heart Gospel In Music” della “JP Vocal Studio Academy” di Campolimpido di Tivoli.
Lo spettacolo, coordinato dalla vocal coach Johanna Pezone, è stato sponsorizzato da “TelePhoto” e dall’Associazione Commercianti di Guidonia nell’ambito della prima edizione della Festa della Madonna di Loreto, patrona della Città dell’Aria, in corso da sabato 6 fino a mercoledì 10 dicembre.
La prima edizione della festa patronale è promossa dall’Associazione Pulsar – In Omnia Lux, con la collaborazione della Parrocchia, del Centro Bocciofilo, dell’Unione Tifosi, di Telephoto, Camminata Metabolica, Didisport, Roma Club Guidonia e del Playground Alcyone.
Mercoledì 10 dicembre, ultimo giorno di festa, alle ore 19, la chiesa della Beata Vergine di Loreto ospiterà il concerto della banda musicale “Pietro Mascagni” di Villanova di Guidonia.