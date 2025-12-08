SAN CESAREO – Il tir perde carburante in autostrada: carreggiata chiusa

Paura stamane, lunedì 8 dicembre, sulla A1 per una macchia di metano sull’asfalto.
Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il fatto è avvenuto verso le ore 7.45 sull’autostrada A1, Diramazione Sud in prossimità dell’uscita di San Cesareo.
Sul posto è intervenuta la squadra territoriale del distaccamento di Palestrina con il supporto del Carro Rilevamento Radioattivo Chimico (CRRC) per la fuoriuscita di carburante da un autoarticolato alimentato a gas metano.
Durante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, la Polizia Stradale ha temporaneamente chiuso al transito veicolare la carreggiata interessata in direzione nord.