PALOMBARA SABINA – Veicoli senza assicurazione e revisione, Polizia Locale a caccia di indisciplinati

L’1,18% dei multati è stato “pizzicato” alla guida di un veicolo non assicurato.

Un altro 6,07% viaggiava al volante di un mezzo non revisionato.

Sono soltanto alcuni dei numeri relativi all’attività svolta dalla Polizia Locale di Palombara Sabina negli ultimi 8 mesi.

Il sistema Autoscan Capture è in grado di effettuare visure in tempo reale dei veicoli

Ovvero da quando nella scorsa primavera l’amministrazione comunale ha deciso di dotare il Corpo dei vigili urbani diretti dal Commissario Capo Stefano Mormone di un innovativo sistema di controllo chiamato Autoscan Capture, capace di effettuare visure in tempo reale dei veicoli posti davanti alla telecamera; l’apparecchio può essere utilizzato in movimento o da fermo e verifica la copertura assicurativa, l’effettuazione della revisione periodica, eventuali sequestri o fermi iscritti, provenienza furtiva dei veicoli.

Sono stati 16 i veicoli sequestrati dalla Polizia Locale per mancata assicurazione

Il noleggio di questo sistema e l’aumento del personale dipendente, attraverso una procedura concorsuale, ha consentito un controllo più capillare della viabilità urbana ed extraurbana e dei numerosi veicoli che transitano sulle strade comunali e provinciali, portando ad un aumento dell’attività sanzionatoria.

Dalle statistiche delle attività emergono circa 1350 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, di cui 16 per mancata assicurazione che – secondo l’Articolo 193 -comporta una sanzione pecuniaria da 866 a 3.464 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione di 5 punti dalla patente, con possibilità di riduzione della multa se si riattiva l’assicurazione entro 15 giorni o si demolisce il mezzo entro 30 giorni, ma in caso di recidiva (due volte in due anni) le sanzioni si raddoppiano e si aggiunge la sospensione della patente da 1 a 2 mesi.

Sono stati 82 i fermi per mancata revisione: anche in questo caso l’articolo 80 del Codice della Strada prevede una multa salata (da 173€ a 694€), la sospensione dalla circolazione (con divieto di circolare se non per raggiungere il centro revisioni), e in caso di recidiva, sanzioni più severe come fermo amministrativo (90 giorni) e potenziale confisca.

L’attività di controllo ha visto le forze impiegate anche per la rilevazione di incidenti stradali, la prevenzione degli incendi boschivi, la collaborazione per le numerose manifestazioni ed attività culturali organizzate con il patrocinio dell’Ente nonché controlli effettuati in collaborazione con le altre forze di Polizia.

Stando sempre alle statistiche de Comando, sono 23 gli incidenti stradali rilevati, 290 le sanzioni amministrative, 12 le notizie di reato trasmesse alla Procura di Tivoli.

Inoltre 215 ordinanze emesse, 170 contrassegni invalidi/rosa e 150 contrassegni ZTL complessivamente rilasciati.