GUIDONIA – Patentino per cani, via al corso per i proprietari

La ASL Roma 5, in collaborazione con il Comune di Guidonia Montecelio, ha organizzato la prima edizione del corso “Il Patentino”.

Si tratta di un percorso formativo gratuito rivolto ai proprietari di cani, in programma il 15 e 18 dicembre 2025, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, a Guidonia, presso la Sala della Cultura, in piazza Bernardini.

Il corso, della durata complessiva di 10 ore, ha l’obiettivo di favorire una relazione equilibrata, consapevole e responsabile tra cane e proprietario, promuovendo l’integrazione dell’animale nella società e prevenendo comportamenti a rischio.

Durante gli incontri verranno approfonditi aspetti legati alla normativa vigente.

Il rilascio dell’Attestato di partecipazione è subordinato al superamento del test finale.

“Questo corso rappresenta una importante iniziativa volta alla promozione del benessere animale e della sicurezza.

Una corretta informazione sul comportamento del cane e sulle responsabilità del proprietario ne valorizza il rapporto e contribuisce, anche, a ridurre situazioni di potenziale rischio”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.