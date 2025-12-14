TIVOLI – Tragedia all’asilo nido, l’amministrazione comunale vicina alla famiglia di Yusra

“L’Amministrazione comunale esprime il cordoglio dell’intera Città per la scomparsa della bambina di soli due anni”.

La tragedia è avvenuta giovedì all’asilo nido “L’Arcobalocco” di via Acquaregna a Tivoli

Così ieri pomeriggio, sabato 13 dicembre, il Comune di Tivoli con una post sulla pagina Facebook istituzionale ha manifestato la sua vicinanza per la tragedia avvenuta all’asilo nido “L’Arcobalocco” di via Acquaregna a Tivoli, dove giovedì pomeriggio 11 dicembre Yusra, una bimba di appena due anni, è deceduta per cause in corso di accertamento (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Ci uniamo con rispetto e commozione alla famiglia e ai suoi cari – si legge nel post dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi – Dinanzi a una perdita così grande, non ci sono parole per esprimere il dolore.

Nessuno vorrebbe mai leggere notizie come questa”.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato coordinati dalla Procura di Tivoli

Sul caso la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo affidata al pubblico ministero Arianna Armanini che coordina le indagini del Commissariato di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 15,30 di ieri pomeriggio, giovedì 11 dicembre, nella scuola di via Acquaregna.

Dopo il pranzo delle ore 13, la bimba si è messa a riposare fino all’arrivo della mamma, una trentenne di origine somala da tempo in Italia.

Pare che la maestra abbia provato a svegliarla senza esito.

A quel punto, il personale si è reso conto che la piccola era in arresto cardiocircolatorio, per questo è stato allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 e nel frattempo la bimba è stata sottoposta a respirazione bocca a bocca e a manovre rianimatorie con il defibrillatore in dotazione all’asilo nido.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118, i sanitari hanno proseguito le manovre ma già l’attività cardiorespiratoria era assente.

Il decesso è stato dichiarato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista”

All’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” le condizioni della piccola sono risultate irreversibili: per oltre un’ora i medici hanno tentato l’impossibile, ma alle 16,30 è stato dichiarato il decesso.

Su disposizione della Procura, giovedì sera la salma di Yusra è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’università “La Sapienza” di Roma dove verrà eseguita l’autopsia.