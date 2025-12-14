GUIDONIA – Gli atleti guidoniani protagonisti al Trofeo “Judo Christmas”

Tre medaglie d’oro e altrettante medaglie d’argento.

E’ il bottino conquistato dagli atleti della “Asd Anco Marzio Team Agliata” di Guidonia al Trofeo “Judo Christmas” tenutosi stamattina, domenica 14 dicembre, presso la Green sport Arena, a Roma.

Babbo Natale tra i maestri Francesco Del Core e Roberto Pomponii della “Asd Anco Marzio” di Guidonia

Organizzato dal Comitato provinciale di Roma del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), il torneo ha visto i baby judoka guidoniani, allenati dal maestro Franco Agliata e dal collaboratore Luca Santi, salire sui podi più alti per la soddisfazione del presidente della “Asd Anco Marzio” Roberto Pomponii, cintura bianco-rossa maestro settimo Dan, e del vice presidente della Asd Francesco Del Core, cintura nera quarto Dan, che hanno accompagnato gli atleti al torneo.

Il piccolo Manuel Lucarelli insieme al maestro Roberto Pomponii

Nella categoria 21 chilogrammi Manuel Lucarelli si è aggiudicato la medaglia d’oro.

Mario Lucarelli, oro nei 46 chilogrammi, insieme ai maestri Francesco Del Core e Roberto Pomponii

Alessio Possenti tra i maestri Pomponii e Del Core

Primo posto anche per Mario Lucarelli nei 46 chilogrammi e per Alessio Possenti nei 47 chili.

Gianmaria Russo medaglia d’argento nella categoria 44 chili

Gabriel Mita secondo classificato nei 45 chilogrammi

Iustin Stefan Pelmus secondo nei 50 chilogrammi

Medaglie d’argento per Gianmaria Russo nella categoria 44 chili, per Gabriel Mita nei 45 chilogrammi e per Iustin Stefan Pelmus nei 50 chilogrammi.