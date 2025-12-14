GUIDONIA – Alla “Partita del Cuore” vince la solidarietà

Allo stadio “Renato Scrocca” l’iniziativa a sostegno dell’alimentari distrutto dal rogo

Ha vinto la solidarietà nella “Partita del Cuore” disputata ieri mattina, sabato 13 dicembre, presso il rinnovato stadio “Renato Scrocca”, impianto della società sportiva “Villalba Ocres Moca”, a Villalba di Guidonia.

Sopra e sotto, alcuni momenti della “Partita del Cuore” disputata ieri a Villalba di Guidonia

In campo sono scesi i rappresentanti delle associazioni del territorio e una squadra formata da amici di Domenico, Giovanni e Federica Celano, padre e figli titolari di “Specialità Italiane Celano”, il negozio di alimentari di via Lucania, nel centro abitato di Villalba di Guidonia, completamente distrutto da un incendio doloso appiccato nella tarda serata di domenica 29 settembre 2024 ai danni di un’auto in divieto di sosta davanti al locale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’evento rientra nell’ambito della campagna di raccolta fondi a favore della famiglia di noti commercianti che ad oggi non ha potuto riprendere l’attività in quanto ha ancora in corso un contenzioso con l’assicurazione per il ristoro del danno.

L’incontro è stato finalizzato a una raccolta di fondi a sostegno dei commercianti.

A dare il calcio d’inizio il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, Domenico Celano e Babbo Natale.

Una giornata di sport con uno spettacolo di magia, giochi e illusioni a cura del Mago Mario, dedicato ai più piccoli, e con uno stand appositamente allestito dai Celano per la vendita di prodotti tipici natalizi.

Ha partecipato alla bella giornata anche il consigliere comunale Cristian Diano, molto attivo nell’organizzazione dell’iniziativa.