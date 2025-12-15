TIVOLI – Chiara Lauretti, laurea in Architettura da 110 e Lode con una tesi su Villa Adriana

Sogna un futuro da architetta restauratrice di monumenti, per questo come argomento della tesi ha scelto Villa Adriana, il sito archeologico più vicino a casa che nel 2023 è stato uno dei 10 più visitati d’Italia.

Chiara Lauretti ha 22 anni, è nata e cresciuta a Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli, e ha tanti sogni nel cassetto.

Il Ninfeo del Palazzo Imperiale di Villa Adriana oggetto della tesi di laurea

Per raggiungerli giovedì 11 dicembre ha messo il primo tassello conseguendo la Laurea triennale in Scienze dell’Architettura presso l’università “La Sapienza” di Roma con una tesi sul “Restauro delle superfici dell’esedra di accesso al Ninfeo del Palazzo Imperiale di Villa Adriana”.

Voto: 110 e Lode.

Padre operaio in pensione e madre casalinga con un titolo da maestra elementare, Chiara racconta di essere appassionata di disegno e pittura fin da bambina, abilità manuale ereditata dalla mamma, così dopo asilo, elementari e medie a Campolimpido, ha scelto il Liceo Artistico di Tivoli dove si è diplomata sempre col massimo dei voti nonostante i tanti impegni nella danza classica, moderna e contemporanea.

Chiara Lauretti, la 22enne di Campolimpido laureata con 110 e Lode in Scienze dell’Architettura

Cosa rappresenta per te la Laurea con 100 e Lode?

La laurea con 110 e lode penso sia stata il culmine del mio percorso e sicuramente il giusto riconoscimento a tutti i sacrifici fatti.

Te lo aspettavi?

No, sinceramente non me lo sarei aspettato, pensavo ad un bel voto ma non al massimo.

Quanto è importante ottenere il massimo dei voti?

Secondo me non è importante il voto in sé, ma l’impegno che ci si mette per raggiungere un obbiettivo, e comunque se questo viene premiato si viene invogliati a fare sempre di più.

Secondo un luogo comune diffuso sui Social, non è detto che il diplomato o laureato col massimo dei voti si realizzi nella vita più di uno studente medio. Cosa ne pensi?

Nella vita per realizzarsi ci vuole sicuramente studio e preparazione come base, ma questa è fatta anche di momenti fortunati e c’è bisogno di caparbietà per inseguire i propri obbiettivi. Soprattutto nel nostro paese poi non sempre il merito è riconosciuto come si dovrebbe.

Come è nato il tuo interesse per l’Architettura?

Il mio interesse per l’architettura è nato per la passione verso la storia e l’arte, avendo fatto anche il liceo artistico poi sono entrata a contatto con tutto quello che riguarda l’arte e l’architettura del passato e ne sono rimasta profondamente affascinata, merito comunque è anche della parte più creativa e pratica dell’architettura che non è solo una disciplina di studio passivo, ma è invece molto dinamica e ricca di inventiva e sicuramente mai noiosa.

Ǫuando hai capito che sarebbe stata la tua strada?

Non ho pensato subito che potesse essere ciò che avrei fatto nella vita perché appunto inizialmente credevo che fosse una professione piuttosto monotona. Dopo le superiori quindi mi sono iscritta all’università senza troppe aspettative, ma dopo il primo anno accademico ho capito che era questo ciò che volevo fare.

Perché una tesi su Villa Adriana?

La tesi su Villa Adriana è nata perché volevo scegliere qualcosa su cui concentrarmi con cui avessi anche un legame affettivo, visto che sono nata e cresciuta qui.

Diplomata con 100, laureata con 110 e Lode: quante ore dedichi allo studio ogni giorno?

Allo studio dedico in alcuni periodi del semestre anche quasi il 100% del mio tempo, normalmente intorno alle 5 ore al giorno.

Come riesci a conciliare studio e vita sociale?

Purtroppo bisogna fare tanti sacrifici e quindi riesco a ritagliarmi solo qualche ora di svago nel weekend.

Nel tuo intero percorso di studi c’è un docente che ricorderai e perché?

La spinta iniziale a inseguire questo percorso di studi è stata data dall’insegnante di rilievo architettonico durante gli studi al liceo, e poi l’incontro con il mio relatore mi ha fatto appassionare ancora di più.

Cosa fai oltre a studiare? Quali sono le tue passioni?

Mi piace molto viaggiare, leggere e dipingere.

Musica preferita?

Come generi musicali preferisco il Rock e il Pop, ma in generale apprezzo tutta la buona musica.

Film preferiti?

Tra i film preferiti sicuramente quelli basati su fatti storici, come ad esempio Dunkirk di Christopher Nolan.

Che progetti hai per il futuro?

Per ora penso al prossimo passo che è la magistrale in restauro architettonico, poi sicuramente mi piacerebbe lavorare in questo ambito, magari facendo anche un dottorato.

Secondo te il merito è premiato in Italia?

In Italia secondo me gli incentivi e premi per gli studenti sono davvero pochi rispetto agli altri paesi europei, come anche le borse di studio offerte puramente per merito.

Tra 10 anni come e dove sarà Chiara Lauretti?

Tra dieci anni spero di essere un architetto restauratore, e lavorare nel restauro di monumenti che fanno parte del nostro patrimonio artistico.

Il tuo sogno nel cassetto?

Guadagnare abbastanza per poter viaggiare in tutto il mondo.