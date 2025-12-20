CALCIO – Il Guidonia chiude l’anno con un punto a Carpi

Il Guidonia Montecelio 1937 FC chiude il 2025 con un pareggio di carattere e sostanza sul difficile campo del Carpi. Un 1-1 che fotografa una gara intensa, con il Guidonia capace di soffrire quando necessario e di colpire nel momento giusto, soprattutto grazie a uno Zuppel in grande spolvero.

Il Carpi parte fortissimo e passa in vantaggio dopo appena 54 secondi: Pitti serve Sall che si libera in area e calcia, colpendo prima il palo e poi la schiena di Stellato, con la palla che termina in rete per il più sfortunato degli autogol.

Ma la reazione dei ragazzi di mister Ginestra non si fa attendere. Alla prima vera sortita offensiva, Vitturini semina il diretto avversario sulla linea di fondo, serve al centro e Zuppel, in girata rapida, anticipa Rossini e firma l’1-1. Il gol spezza il ritmo del Carpi e il Guidonia, ancora con Zuppel, sfiora il raddoppio poco dopo.

I padroni di casa riprendono il pallino del gioco, ma trovano davanti un muro ben organizzato. Stellato si supera in più occasioni nel primo tempo.

Nel secondo tempo il Guidonia cerca e amministra un pareggio che ci può stare viste anche le numerose assenze.