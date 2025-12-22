GUIDONIA – Teatro Imperiale, dall’8 gennaio 2026 dirige Michele La Ginestra

Dal prossimo 8 gennaio 2026 il Teatro comunale “Imperiale” di Guidonia Montecelio sarà gestito da Michele La Ginestra.

Lo annuncia l’amministrazione comunale in un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 22 dicembre.

Il 61enne attore, commediografo, regista e conduttore tv, sarà il nuovo Direttore del Teatro “Imperiale”: infatti con la determina numero 160 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 5 novembre dal dirigente comunale alla Cultura Paolo Rossi, l’amministrazione comunale ha aggiudicato la gestione del teatro al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dal “Teatro 7 Srl” di Roma e da “Media Vidya Srl”, neonata azienda con sede al chilometro 29,300 della via Maremmana inferiore, a Villanova di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il binomio di imprese ha ottenuto il punteggio finale di 80,877/100 punti, di cui 60,877 per la valutazione tecnica e 20,00 per l’offerta economica, con un ribasso del 1,00% sull’importo a base di gara, con costi della manodopera dichiarati di 47 mila euro annui e oneri aziendali della sicurezza dichiarati pari a 7 mila euro annui.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dal “Teatro 7 Srl” e da “Media Vidya Srl” si è aggiudicato la gara aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dichiarandosi disponibile a svolgere le prestazioni oggetto della concessione versando al Comune i seguenti importi:

• € 49.500,00 (oltre iva) per il primo anno;

• € 46.530,00 (oltre iva) per il secondo anno;

• € 43.560,00 (oltre iva) per il terzo anno;

• € 40.590,00 (oltre iva) per il quarto anno;

• € 37.620,00 (oltre iva) per il quinto anno;

• € 34.650,00 (oltre iva) per il sesto anno.

Dal 1997 Michele La Ginestra è il fondatore e il direttore artistico del “Teatro 7 di Roma dove si produce come attore, autore e regista.

Il 61enne romano è soprattutto, un protagonista della scena teatrale: Michele La Ginestra ha infatti interpretato tre versioni del “Rugantino” al Teatro Sistina, per la regia di Pietro Garinei, con Sabrina Ferilli, Maurizio Mattioli e Simona Marchini presenti nell’edizione 2001.