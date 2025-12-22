MORLUPO – Rapina in gioielleria, così i carabinieri hanno catturato i tre banditi

I carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno catturato i tre rapinatori

Nel frattempo alla Centrale Operativa di Bracciano è giunta una telefonata concitata da parte di una donna che riferiva di una rapina in atto nella Gioielleria di via San Michele.

L’operatore della centrale Operativa dei Carabinieri di Bracciano ha immediatamente gestito la chiamata, facendo convergere in pochissimi minuti, presso l’esercizio commerciale, alcune pattuglie, quelle della Stazione di Castelnuovo di Porto e di quella Rignano Flaminio che hanno così cinturato la zona.

I banditi all’interno della gioielleria, vistisi circondati e bloccati, hanno deciso di non opporre resistenza e sono usciti consegnandosi ai militari dell’Arma.

L’intervento, condotto anche con l’ausilio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano ha consentito di concludere l’operazione senza feriti.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, i tre rapinatori sono stati condotti presso il carcere di Roma Regina Coeli.