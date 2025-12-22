MORLUPO – Rapina in gioielleria, così i carabinieri hanno catturato i tre banditi

Si sono presentati come normali clienti, ma una volta all’interno hanno estratto le pistole e immobilizzato i presenti.
Hanno agito così i tre autori della rapina a mano armata messa a segno sabato 20 dicembre alla Gioielleria Mascia di Morlupo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
La Gioielleria Masci di Morlupo
Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, i banditi sono entrati in azione a volto scoperto verso le ore 14.00 all’interno della Gioielleria Masci ubicata al civico 22 di Via San Michele all’interno del Centro commerciale “L’Antica Via”.
I tre uomini, tutti italiani di 35, 60 e 67 anni, hanno spinto i presenti verso il retro del negozio minacciandoli con due armi da fuoco, risultate vere e cariche, ed hanno legato con del nastro adesivo le mani di alcuni.
Successivamente i malviventi hanno iniziato a riporre in alcune buste oggetti preziosi del valore, secondo una prima stima, di diverse centinaia di migliaia di euro.
I carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno catturato i tre rapinatori
Nel frattempo alla Centrale Operativa di Bracciano è giunta una telefonata concitata da parte di una donna che riferiva di una rapina in atto nella Gioielleria di via San Michele.
L’operatore della centrale Operativa dei Carabinieri di Bracciano ha immediatamente gestito la chiamata, facendo convergere in pochissimi minuti, presso l’esercizio commerciale, alcune pattuglie, quelle della Stazione di Castelnuovo di Porto e di quella Rignano Flaminio che hanno così cinturato la zona.
I banditi all’interno della gioielleria, vistisi circondati e bloccati, hanno deciso di non opporre resistenza e sono usciti consegnandosi ai militari dell’Arma.
L’intervento, condotto anche con l’ausilio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano ha consentito di concludere l’operazione senza feriti.
Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, i tre rapinatori sono stati condotti presso il carcere di Roma Regina Coeli.