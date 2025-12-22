MORLUPO – Rapina in gioielleria, così i carabinieri hanno catturato i tre banditi

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 22 Dicembre 2025

Italiani, di età compresa tra i 35 e i 67 anni, beccati con un bottino di centinaia di migliaia di euro

Si sono presentati come normali clienti, ma una volta all’interno hanno estratto le pistole e immobilizzato i presenti.

Hanno agito così i tre autori della rapina a mano armata messa a segno sabato 20 dicembre alla Gioielleria Mascia di Morlupo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La Gioielleria Masci di Morlupo

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, i banditi sono entrati in azione a volto scoperto verso le ore 14.00 all’interno della Gioielleria Masci ubicata al civico 22 di Via San Michele all’interno del Centro commerciale “L’Antica Via”.

I tre uomini, tutti italiani di 35, 60 e 67 anni, hanno spinto i presenti verso il retro del negozio minacciandoli con due armi da fuoco, risultate vere e cariche, ed hanno legato con del nastro adesivo le mani di alcuni.

Successivamente i malviventi hanno iniziato a riporre in alcune buste oggetti preziosi del valore, secondo una prima stima, di diverse centinaia di migliaia di euro.

