TIVOLI – Ospedale, il Presidente della Regione inaugura tre nuovi reparti

Proseguono gli investimenti per l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Oggi, lunedì 22 dicembre, sono state inaugurate le nuove piastre Endoscopica digestiva – Oculistica, per una superficie di 490 metri quadrati, assieme alla sezione Radiologia del pronto soccorso, alla tac dedicata ai percorsi di emergenza-urgenza e al day hospital psichiatrico.

A tagliare il nastro è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla presenza del direttore generale della Asl Roma 5, Silvia Cavalli, e dei rappresentanti istituzionali regionali e locali.

L’investimento complessivo ammonta a 3 milioni di euro, che si aggiungono ai 20 milioni di euro per la riapertura dell’ospedale (a seguito dell’incendio di due anni fa), passando per il nuovo pronto soccorso, la prima risonanza magnetica 1,5 tesla, il centro unico di prenotazione e i centri prelievi con le risorse stanziate per il Giubileo.

L’inaugurazione dei nuovi servizi assicura spazi assistenziali e dotazioni tecnologiche volte a rafforzare l’offerta sanitaria del territorio, garantendo ai pazienti diagnosi più rapide e percorsi di cura supportati da apparecchiature di ultima generazione.

Le piastre di Endoscopia Digestiva e Oculistica, realizzate al quarto piano, sono dotate, rispettivamente, di due sale interventistiche e di una sala operatoria, insieme con ambienti per la preparazione dei pazienti e l’osservazione post-intervento fino alle strumentazioni avanzate per l’endoscopia e la chirurgia oculistica.

L’investimento strategico consente di ampliare e qualificare l’offerta assistenziale dell’ospedale, riducendo, così, la mobilità passiva e migliorando l’accesso alle cure per la popolazione.

Sono state, inoltre, attivate la nuova sezione Radiologica e la tac per il pronto soccorso, apparecchiatura di ultima generazione ad alte prestazioni e progettata per garantire rapidità diagnostica e un’elevata qualità delle immagini.

La tecnologia, assieme alle ulteriori forniture e strumentazioni installate – tra cui un iniettore per mezzo di contrasto, un monitor defibrillatore e un monitor multiparametrico, con i frigoriferi per farmaci e aspiratori – permette una gestione più efficiente delle emergenze, migliorando i tempi di risposta e incrementando la sicurezza per pazienti e operatori sanitari.

Contestualmente, il San Giovanni Evangelista può contare anche sul servizio di day hospital psichiatrico, dedicato alla presa in carico di pazienti con disturbi psichiatrici che necessitano di percorsi terapeutici strutturati, senza ricorso al ricovero ordinario.

Nell’ottica di favorire la continuità delle cure e una risposta più adeguata ai bisogni del territorio, il nuovo servizio rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dell’assistenza in ambito di salute mentale.