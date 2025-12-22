SAN GREGORIO DA SASSOLA – La magia del Presepe vivente nel Borgo medievale 

Tutto il paese è coinvolto emotivamente nella realizzazione curando, oltre all’aspetto tecnico, anche l’accoglienza dei visitatori.
Venerdì 26 dicembre a San Gregorio da Sassola torna “Il Presepe Vivente”, un evento patrocinato dall’amministrazione comunale giunto alla 26esima edizione che ogni anno calamita almeno 1.500 visitatori attirati dall’atmosfera natalizia animata dai figuranti e dalla bellezza del Borgo e del Castello medievale.
Proprio i visitatori sono i veri protagonisti, testimoni di un fervore religioso forte, che camminano emozionati e in rispettoso silenzio tra il presepe vivente di San Gregorio da Sassola, un paese quasi anonimo, incastonato tra i monti prenestini, nascosto.
Un paese con una lunga storia di santi ed eremiti, con una comunità che nel 1998 si è prodigata per realizzare la rappresentazione dell’evento della Natività di Gesù e da allora ogni anno il borgo medievale di San Gregorio da Sassola si trasforma in Betlemme.
Appuntamento venerdì 26 dicembre alle ore 15 per un suggestivo viaggio nell’anno Zero, replica il 6 gennaio allo stesso orario.