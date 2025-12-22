CASTEL MADAMA – Il “Magico Mondo del Natale” incanta il Parco dei Collicelli

Ancora una volta I Ghost Talent colpiscono nel segno, regalando alla comunità di Castel Madama un evento capace di unire, emozionare e far sognare.

Domenica 21 dicembre il Parco dei Collicelli si è trasformato in un autentico villaggio natalizio, accogliendo grandi e piccoli in un’atmosfera da favola.

Il “Magico Mondo del Natale” ha preso vita tra la Casa di Babbo Natale, il Laboratorio degli Elfi e una scintillante cassetta postale dove i bambini hanno potuto imbucare le loro letterine.

Non sono mancati momenti speciali come le fotografie con Babbo Natale e gli elfi, e il coinvolgente spettacolo del teatrino firmato I Ghost Talent, con personaggi ormai amatissimi e riconosciuti dal pubblico.

A rendere l’esperienza ancora più dolce, zucchero filato dai gusti più originali, crepes preparate con ricette genuine e la possibilità di vincere gli ambitissimi gadget, diventati ormai un vero e proprio brand molto apprezzato.

Nonostante il freddo pomeridiano e la presenza di altri eventi sul territorio, la curiosità e l’entusiasmo hanno spinto numerosi visitatori a partecipare, confermando il forte legame tra l’associazione e la comunità.

Un successo che nasce dall’impegno costante, dall’amore, dalla presenza e dallo spirito di sacrificio, spesso anche economico e personale, di chi lavora con un unico obiettivo: donare gioia, sorrisi e contribuire a rendere la comunità sempre più unita.

A dimostrazione di come l’esperienza, la cura dei contenuti ma soprattutto il talento restino fattori determinanti per creare occasioni autentiche di aggregazione.