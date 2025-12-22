SAN POLO DEI CAVALIERI – Quattro escursionisti soccorsi sul Monte Gennaro per perdita di orientamento

Intervento nella tarda serata di ieri, domenica, per i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio nel territorio del Parco Regionale dei Monti Lucretili, nei pressi del Pratone di Monte Gennaro.

Secondo un comunicato del CNSAS Lazio, l’allarme è scattato quando quattro ragazzi, tutti sulla ventina d’anni e residenti in provincia di Roma, al termine di un’escursione non sono riusciti a ritrovare il corretto itinerario per rientrare alle proprie autovetture.

Con il sopraggiungere del buio e l’impossibilità di proseguire in sicurezza, il gruppo ha contattato i soccorsi.

Sul posto sono state rapidamente attivate due squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio, che hanno avviato le operazioni di ricerca percorrendo i principali sentieri dell’area di Prato Favale, effettuando una prima battuta di ricerca nelle zone limitrofe.

Dopo circa due ore di attività, gli escursionisti sono stati individuati nei pressi della località Malepasso. I tecnici CNSAS hanno provveduto a effettuare i controlli sanitari di rito, riscontrando buone condizioni generali. Il gruppo è stato quindi accompagnato lungo i sentieri fino alle auto.

Nel corso dell’intervento è emerso che alcuni familiari degli escursionisti, nel tentativo di rintracciarli autonomamente, si erano a loro volta incamminati lungo i sentieri della zona. Anche queste persone sono state individuate dalle squadre CNSAS, riunite al resto del gruppo, messe in sicurezza e accompagnate fino alla località Prato Favale.

L’intervento si è concluso regolarmente intorno alle ore 22.