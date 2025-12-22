MARCELLINA – Bagni rotti alla scuola materna, 10 mila euro per ripararli

Il Comune di Marcellina ripristina la piena funzionalità e sicurezza dei servizi igienici della scuola materna.

Lo stabilisce la determina numero 147 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata martedì 16 dicembre dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Marco Camacci.

Con l’atto vengono affidati i lavori di sistemazione dei bagni della scuola materna di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa e il completamento degli interventi di manutenzione ordinaria dei servizi igienici attualmente in disuso alla “Tecnorima di Piattelli Riccardo e Viozzi Mauro Snc” di Fonte Nuova per un importo complessivo pari a 9.999 euro e 34 centesimi IVA inclusa.

La ditta eseguirà lavori di riqualificazione e messa a norma dei servizi igienici mediante opere di ripristino, sostituzione di apparecchi sanitari, adeguamento degli impianti e miglioramento delle condizioni igienico-funzionali.

Il progetto comprende inoltre il completamento delle attività di manutenzione ordinaria necessarie per rendere pienamente fruibili ulteriori servizi igienici attualmente non utilizzabili.

La scuola media di via Alessandro Manzoni a Marcellina

Vale la pena ricordare che martedì 9 dicembre il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Marco Camacci con la determina numero 142 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – aveva affidato alla ditta “A.M.A. Ecologica” di Mentana i lavori di sistemazione della linea fognaria dei bagni al primo piano della scuola media di via Alessandro Manzoni per una spesa complessiva di 6.147 euro e 58 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).