GUIDONIA – Rifacimento del manto stradale in via Maremmana inferiore

Sono attualmente in corso i lavori di ripristino del manto stradale sulla Strada provinciale Maremmana inferiore, a Guidonia Montecelio.
L’intervento, realizzato da Città Metropolitana di Roma Capitale, riguarda il tratto compreso tra l’incrocio di via Gentile e l’ingresso dell’ex parco acquatico Acquapiper.
Sul posto sono presenti la Consigliera delegata alla viabilità di Città metropolitana, Manuela Chioccia, e l’assessore ai Lavori Pubblici della Città di Guidonia Montecelio, Mario Proietti.
L’intervento si concluderà nella giornata odierna.