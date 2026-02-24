GUIDONIA – Rifacimento del manto stradale in via Maremmana inferiore

24 Febbraio 2026

Intervento di Città Metropolitana di Roma Capitale

Sono attualmente in corso i lavori di ripristino del manto stradale sulla Strada provinciale Maremmana inferiore, a Guidonia Montecelio.

L’intervento, realizzato da Città Metropolitana di Roma Capitale, riguarda il tratto compreso tra l’incrocio di via Gentile e l’ingresso dell’ex parco acquatico Acquapiper.

Sul posto sono presenti la Consigliera delegata alla viabilità di Città metropolitana, Manuela Chioccia, e l’assessore ai Lavori Pubblici della Città di Guidonia Montecelio, Mario Proietti.

L’intervento si concluderà nella giornata odierna.

