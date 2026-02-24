GUIDONIA – Sicurezza stradale, un dosso davanti alla scuola

Il Comune di Guidonia Montecelio prosegue nella realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati in asfalto per la sicurezza stradale degli utenti deboli della strada.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 60 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, lunedì 23 febbraio, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.
Con l’atto viene stabilito di istituire un dosso in Via Kennedy in prossimità dell’intersezione con Piazza Martiri delle Foibe, direzione via Palermo.
L’installazione dei dossi fa seguito alla richiesta dal Presidente della Commissione Lavori Pubblici Mauro De Santis risalente al 27 ottobre 2025 riguardante la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato nella Circoscrizione di Villalba, in particolare in via Kennedy, strada attraversata da un numero elevato di persone frequentanti i giardini pubblici e le scuole, ma percorse ad una velocità maggiore ben oltre il limite consentito nonostante la segnaletica stradale.
Da qui, la scelta dei dossi come unica soluzione per indurre i veicoli a ridurre la velocità e favorire l’attraversamento dei pedoni nell’interesse della sicurezza stradale.