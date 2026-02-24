SETTECAMINI – A24, chiusura notturna della Complanare Est

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 di giovedì 26 febbraio alle ore 06:00 del giorno successivo, venerdì 27, sarà disposta l’interdizione al traffico della Complanare Est (direzione Lunghezza/Roma Est) tra la progr. km 1+000 e la progr. km 3+000, con chiusura della rampa di uscita dalla Complanare Est dello Svincolo di Settecamini.

Nel giorno e negli orari sopra indicati, per i veicoli provenienti dalla Complanare Est in uscita da Roma sarà disposta un’uscita obbligatoria verso la carreggiata centrale dell’autostrada A24 attraverso il varco alla progr. km 1+000 con possibilità di rientrare sulla Complanare Est attraverso il varco alla progr. km 3+000; resteranno invece fruibili l’ingresso dello Svincolo di Settecamini in direzione Lunghezza/Roma Est e lo Svincolo di Ponte di Nona, mentre i veicoli provenienti da Roma e diretti verso la viabilità ordinaria di Settecamini potranno immettersi su Via Tiburtina tramite lo Svincolo con il Grande Raccordo Anulare.