TIVOLI – Botte alla partita di calcio, la Asd Villa Adriana: “Siamo la parte lesa”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Botte tra calciatori e tifosi, partita sospesa: due anziani feriti, da Mirko Mazzetti, vice presidente della “Asd Villa Adriana”, riceviamo e pubblichiamo:
“L’Asd Villa Adriana esprime il più completo sbigottimento per quanto accaduto oggi durante la partita con il Futbol Talenti categoria Under 17.
Lasciando stare quanto accaduto in campo da parte di tesserati della Futbol Talenti che sarà oggetto di quanto riporterà il direttore di gara nel suo referto, ci riferiamo al comportamento tenuto fuori dal campo da tesserati e sostenitori della Futbol Talenti.
Fortissimi danneggiamenti negli spogliatoi.
Aggressione con violenza fisica a persone ultra settantenni che hanno dovuto ricorrere a cure mediche.
Danneggiamenti alle automobili parcheggiate.
È stato necessario l’intervento delle FFOO per riportare la calma.
È la prima volta che ci troviamo coinvolti in episodi di tale entità. Prendiamo le distanze da qualsiasi forma di violenza verbale e fisica contraria a qualsiasi cultura sportiva.
Ricordiamo a beneficio di tutti che in nessuno degli episodi riportati dalla stampa sono coinvolti nostri tesserati.
Comportamenti offensivi in un campo sportivo verso chicchessia non fanno parte del nostro dna e ci dissociamo completamente da qualunque comportamento di questo tipo.
Sia ben chiaro a tutti che l’Asd Villa Adriana è la parte lesa in tutto quanto accaduto oggi”.
