ROMA EST – Ladri in fuga dalla Polizia provocano un incidente: tre morti

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, domenica primo marzo, in via Collatina a La Rustica, periferia Est di Roma.

Il bilancio è di tre morti, padre, madre e figlio, rispettivamente di 70, 64 e 42 anni, deceduti nello scontro frontale con un’auto in fuga dalla Polizia.

Secondo le prime informazioni, tutto è iniziato a Quarticciolo, la borgata che ieri pomeriggio ha ricevuto la visita di Papa Leone, per cui i controlli delle forze dell’ordine sono stati ancora più serrati del solito.

Una Toyota Yaris con tre uomini a bordo è stata notata da una volante della Polizia che ha intimato l’alt, ma il conducente anziché fermarsi ha accelerato dandosi alla fuga.

A quel punto, è iniziato un inseguimento a distanza di sicurezza per limitare i rischi per la circolazione ordinaria.

La tragedia all’altezza del civico 661 della via Collatina, tra La Rustica e via di Salone.

La Yaris percorreva ad alta velocità la Collana, quando ha invaso l’opposta corsia di marcia, travolgendo frontalmente una Fiat Punto sulla quale viaggiavano padre, madre e figlio.

La famiglia è stata distrutta.

Dei tre occupanti della Yaris uno è stato bloccato dagli agenti, gli altri due trasportati in ospedale.

Si tratta di tre sudamericani specialisti del furto e sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza.

All’interno dell’auto sono stati trovati jammer e cacciaviti.