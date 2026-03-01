CALCIO – Guidonia ko in casa: il Gubbio vince per 1 a 0

Nella 30esima giornata del Girone B dl Campionato di Calcio di Serie C, allo Stadio Città dell’Aria, il Guidonia Montecelio 1936 FC cade 0-1 contro il Gubbio al termine di una gara che ha lasciato più ombre che certezze.

Nel primo tempo gli umbri controllano il gioco con una manovra ampia ma poco concreta, mentre le occasioni più nitide sono dei padroni di casa: un gol annullato per fuorigioco e un clamoroso errore a un passo dalla linea di porta che avrebbe potuto indirizzare diversamente il match.

Nella ripresa il Guidonia cala, il Gubbio cresce d’intensità, arriva sempre primo sulle seconde palle e prevale nei contrasti fisici; le assenze pesano e la squadra di mister Ginestra fatica a costruire gioco offensivo.

All’82esimo Ghirardello firma il gol partita, gelando il pubblico di Guidonia Montecelio, già deluso per la scarsa incisività sotto porta e per le poche reti segnate in casa in stagione.

Con 32 punti e il tredicesimo posto in classifica, il Guidonia non può più permettersi passi falsi: mercoledì 4 marzo in Sardegna servirà una prova di carattere nella sfida salvezza contro la Torres terzultima.

Oggi lo speaker ha salutato il ritorno allo stadio del patron Mauro Fusano, sicuramente non soddisfatto della prova dei rossoblù.

Senza un cambio di marcia immediato, potrebbero aprirsi riflessioni profonde sul progetto tecnico.