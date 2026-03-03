MENTANA – Lotta al randagismo, il Comune cerca volontari per le adozioni

Il Comune di Mentana ha indetto una procedura comparativa per convenzionare per 3 anni una organizzazione di volontariato per le attività finalizzate allo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, educazione e adozione di animali domestici nei confronti dei cittadini.

Lo stabilisce la determina numero 57 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 26 febbraio dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Federico Vittori.

Con l’atto vengono approvati l’avviso-manifestazione di interesse, lo schema di domanda e lo schema di convenzione con l’associazione che si aggiudicherà il bando attraverso un criterio di selezione basato sulla proposta presentata in sede di partecipazione.

Obiettivo del contratto è informare i cittadini sui comportamenti corretti da tenere nei confronti degli animali domestici promuovendo anche le adozioni e le campagne di sterilizzazione: le attività saranno rimborsate dal Comune di Mentana per un importo massimo di 3.500 euro all’anno.

Vale la pena ricordare che il 30 gennaio 2025 con la delibera numero 20 la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti aveva approvato il progetto “Adottami-Un futuro a quattro zampe” per partecipare al bando indetto da Città Metropolitana di Roma Capitale per la concessione di contributi finalizzati a supportare i comuni della provincia di Roma nella tutela degli animali da affezione e prevenzione al randagismo attraverso convenzioni o collaborazioni con Associazioni di volontariato Impegnate sul territorio,

Con la medesima Deliberazione e nell’ambito del medesimo progetto veniva inserito lo schema di Avviso Pubblico finalizzato al recepimento di manifestazioni di interesse da parte di Associazioni Animaliste per lo svolgimento a titolo volontario e gratuito di attività di protezione degli animali, prevenzione del randagismo e tutela del benessere animale, nonché per la promozione delle campagne di adozione degli animali presenti presso i canili Rifugio Convenzionati con il Comune di Mentana.