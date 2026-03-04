“MT Group” rinnova il Todis di via Palombarese

Nei primi anni Ottanta furono i rispettivi nonni a segnare il solco di quello che sarebbe stato il core business dell’azienda di famiglia.

Oggi, a distanza di 4 decenni, l’eredità imprenditoriale delle famiglie Teodori e Marietti di Mentana passa attraverso la terza generazione che sta rilanciando l’Azienda in una solida realtà della Grande Distribuzione Organizzata con ben 5 supermercati presenti tra la Capitale, la provincia Nordest di Roma e la provincia di Rieti.

E’ il biglietto di presentazione della “MT Group Srl”, società specializzata nella gestione dei supermercati oggi guidata da un management composto da 7 cugini, tutti nipoti di Antonino Teodori e Bartolo Marietti, a loro volta cugini e pionieri della nota e stimata catena di supermercati che sta conquistando sempre più spazio nel mercato.

Il fiore all’occhiello è il punto vendita Todis al chilometro 23,100 della Via Palombarese, territorio del Comune di Sant’Angelo Romano, che si appresta alla riapertura di alcuni reparti completamente rinnovati.

Un’aria di rinnovamento che nel corso del 2025, in concomitanza con l’ingresso dei 7 cugini al vertice dell’azienda di famiglia, ha soffiato in tutti i supermercati della “MT Group Srl” per adattarli alle esigenze dei consumatori e del mercato.

Sulla esperienza tracciata da genitori e nonni, e seguendo percorsi formativi imprenditoriali specifici, la terza generazione dei Teodori e Marietti rappresenta un gruppo manageriale capace di portare lontano l’azienda di famiglia puntando su restyling e marketing, ma soprattutto investendo nella formazione dei dipendenti per garantire professionalità nell’ambiente lavorativo e un servizio di qualità verso i clienti.

L’Azienda vede le sue origini nei primi anni ’80, quando Antonino Teodori e Bartolo Marietti, agricoltori e allevatori noti a Mentana e Sant’Angelo Romano, fondano la “MT Supermercati” e inaugurano il primo punto vendita nella frazione di Castelchiodato.

Il successo della nuova attività spinge i cugini all’apertura di altri nuovi supermercati.

L’attività ha un ulteriore impulso con l’entrata in Azienda dei rispettivi figli che fa registrare una crescita vertiginosa fino ad attirare l’attenzione delle varie catene nazionali.

Oggi 4 supermercati del Gruppo sono affiliati Conad, mentre il quinto è affiliato Todis.

Inaugurato nel 2007, il punto vendita Todis al chilometro 23,100 della Via Palombarese è il secondo nato in ordine di tempo nella catena “MT Group Srl”, il primo sul quale è più evidente il segno innovatore della terza generazione delle famiglie Teodori e Marietti.

Nell’ultimo anno il Todis ha infatti rinnovato più di un reparto.

A cominciare dalla pizzeria al taglio, dove pizzaioli esperti impastano, condiscono e offrono alla clientela prodotti di altissima qualità a prezzi competitivi.

Anche il Reparto Pescheria è stato modernizzato per incentivare la vendita del pesce fresco e offrire i preparati ittici prodotti da “MT Group Srl”.

I preparati sono un’altra delle novità del nuovo corso, presenti anche nei Reparti Carne, Frutteria e Gastronomia: sempre lì i clienti troveranno uova, pane, frutta, verdura, latticini e altri prodotti esclusivi e freschi provenienti dai migliori produttori locali coi quali “MT Group Srl” ha instaurato un rapporto di collaborazione.

Al Todis di via Palombarese il vento del nuovo management si respira anche nelle iniziative esterne.

I clienti già stanno apprezzando l’installazione dei teli ombreggianti che favoriscono maggiore comodità durante i periodi estivi e la realizzazione dell’area verde attrezzata per gli amici a 4 zampe.

E la società ha intenzione in un futuro prossimo di aggiungere anche un’area giochi per bambini.

Nel 2025 il nuovo corso della “MT Group Srl” è stato caratterizzato dall’apertura dei propri orizzonti verso le terre sabine, in particolare con l’inaugurazione del supermercato Conad di Passo Corese, l’unico con una pasticceria artigianale che sta già riscuotendo il favore e la fiducia dei clienti della zona.

Guardare al futuro senza dimenticare le proprie origini: una strategia risultata efficace per il supermercato Conad di Castelchiodato, dove dall’estate 2025 è stato riaperto il banco della carne a taglio, nel ricordo dei capostipiti, noti anche come macellai nella zona mentanese.

Un’azienda – la “MT Group Srl” – aperta al territorio, pronta a creare sinergie e collaborazioni con centri sportivi, enti di beneficenza e Onlus per le persone con disabilità.